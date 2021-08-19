Андрей Бояринов признан виновным во взяточничестве.

Октябрьский районный суд Владимира приговорил экс-директора ГБУ «Облстройзаказчик» Андрея Бояринова к трём годам колонии и штрафу в 12,3 млн рублей. Он обвинялся в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.По версии следствия, руководитель подписал акт приёмки здания Арбузовского психоневрологического интерната, но при этом не все работы были выполнены. В учреждение не поставили оборудование на 10 млн рублей.Позднее контракт был расторгнут, а бюджет потерял 3,5 млн выплаченного задатка.«С июня по сентябрь 2018 года бывший чиновник получил от подрядчика, который строил школу в Собинке, взятку в размере более 4 млн рублей. Средства были переданы за беспрепятственную приёмку работ», - гласит гособвинение.В результате экс-директора признали виновным. Кроме вышеуказанного наказания, он на 4 года лишён права занимать высокие должности в госкомпаниях.