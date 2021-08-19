Бывшему руководителю “Облстройзаказчика” вынесли приговор по двум уголовным статьям. 43-летнего Андрея Бояринова Октябрьский райсуд Владимира признал виновным в злоупотреблении

Бывшему руководителю “Облстройзаказчика” вынесли приговор по двум уголовным статьям. 43-летнего Андрея Бояринова Октябрьский райсуд Владимира признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, а также в общем покровительстве и попустительстве по службе, совершенное в особо крупном размере (ч. 1 ст. 285, и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как установил суд, в декабре 2018 года