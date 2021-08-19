Торжественное открытие Форума состоится 20 августа в 10.00 в Областном дворце культуры и искусства.

С 19 по 23 августа 2021 года во Владимирской области пройдет Межрегиональный форум волонтеров культуры, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского «Невский 800». Организатором Форума выступает Администрация Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Форум включен в Федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Реализация образовательной программы пройдет при поддержке Ассоциации волонтерских центров и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.В рамках Форума запланированы форсайт-сессии, посвященные волонтерству в культуре и работе волонтеров наследия, лекции и выступления известных ученых-историков, интерактивные обучающие мероприятия, дискуссионные площадки с ведущими экспертами в сфере добровольчества, а также знакомство волонтеров с богатейшим историческим наследием Владимирской Земли, в том числе с местами, связанными с личностью Александра Невского.Участников Форума ждут панельная дискуссия о развитии добровольчества в культуре с участием Ассоциации волонтерских центров и представителей Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры», нетворкинг, «мозговые штурмы» и обучение социальному проектированию «От идеи до гранта» от экспертов молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, работы по благоустройству на объектах культурного наследия, мастер-классы по реставрации.Важным мероприятием форума станет реализация флагманского проекта общественного движения «Волонтеры культуры» - «Культурный квест», посвященный Александру Невскому.Торжественное открытие Форума состоится 20 августа в 10.00 в Областном дворце культуры и искусства.