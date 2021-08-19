Иван Викторович с 2018 года служит во Владимирской области.

Старший советник юстиции Иван Лазыкин 17 августа назначен Собинским межрайонным прокурором.Иван Викторович родился в 1982 году, в поселке Лопатинский Московской области.В органах прокуратуры работает с 2003 года. Начинал со старшего следователя Воскресенской горпрокуратуры и дослужился до первого заместителя Коломенского городского прокурора.С 2018 года служит во Владимирской области. Ранее работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, а также заместителем прокурора Юрьев-Польского района.