18 августа столичная авиамедицинская бригада из Областной детской клинической больницы во Владимире эвакуировала пациента в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника

18 августа столичная авиамедицинская бригада из Областной детской клинической больницы во Владимире эвакуировала пациента в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля). Как сообщила и.о. главного врача ОДКБ Елена Савельева, несмотря на то, что вертолётная площадка ещё не введена в эксплуатацию, диспетчер санавиации дал разрешение на посадку вертолёта, поскольку ситуация требовала безотлагательных мер.