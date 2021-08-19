19.08.2021

2021-08-19 21:25:05

Известный художник стрит-арта Виктор Сплэш рассказал об этом искусстве

Во Владимире несколько недель провел известный дизайнер и художник стрит-арта из Санкт-Петербурга Виктор Сплэш. Виктор стал участником владимирского фестиваля современного уличного искусства "Загогули". На память о себе Сплэш во Владимире оставил новый арт-объект в Добром. Нашему корреспонденту Вере Куликове удалось встретиться с художником, чьи творения есть не только в Европе, но и в Америке.



- Почему вы стрит-артом занялись, потому что вы все-таки профессиональный архитектор, я знаю?



Виктор Splash, художник, дизайнер (Санкт-Петербург):



- На самом деле, я выходец из стрит-арта, а потом уже пошел в профессию архитектора.



- А что заставило стать архитектором? Вам не нравилась среда, в которой вы живете? Тем более, вы из Питера. Казалось, Питер такой красивый город, зачем его украшать?!



- Отчасти, да. Мне не нравилось, что делают другие архитекторы и в среде, и в интерьерах, и я задумался, что я могу сделать лучше!



- Вам это было для чего нужно? Я понимаю, что городская среда - это не старая, не древняя, это не Растрелли, а это то, что современное. Она вас убивала пустотой, безликостью?



- Конечно, конечно. Понятно, что сейчас все города становятся потихоньку лучше, и у вас тоже появляются классные места, но 5-10 лет назад это было уныло даже в Москве! То есть ты ходишь и тебя постоянно трогают какие-то болевые точки. Почему это именно так?! Самое главное, что в Европе много примеров, что это можно сделать очень дешево и очень просто, и функционально, и комфортно для жителей!



- Вы помните, какой у вас самый первый арт-объект?



- Конечно, помню! Это была зима и мы отморозили все руки себе! Ну это вот из таких детских воспоминаний.



- Что делали?



- Осваивали технику баллончика. Мы не знали, что это такое. С какой температурой этим пользуются, но а потом уже пошли какие-то фестивальные разные работы. Я прекрасно помню проект в Польше: делали 3-D фасад, делали плоский фасад. Мы его превратили в объем!



- А я видела "Фольскваген", это где вы делали?



- Это Санкт-Петербург и Москва. Это была рекламная акция и существовала только там, на 2 месяца делали. Я был как арт-директор проекта и делал макеты.



- Скажите, а вы с архитекторами когда-нибудь что-нибудь делаете, архитекторы не против?



- К сожалению, я не работал с фасадами и супер известными архитекторами. В основном, наши объекты - это объекты, нуждающиеся в изменении, то есть либо клиент, либо кто-то недоволен тем, что существует на данный момент и просят нас внести какую-то современную нотку, либо поработать, либо подумать.



- Я знаю, что вы очень много работаете, у вас есть проекты за рубежом. Расскажите немного про них.



- Ну, проекты за рубежом немножко прикрылись короной, но это как бы нормально, скоро будет оттепель. Ничего страшного. А так, я стараюсь отправлять много заявок в Европу на разные фестивали, и соответственно я вошел в европейское такое коммьюнити по 3-D художников, и нас постоянно приглашают на фестивали по всему миру, и за последние 7 лет я посетил 25 стран с целью сделать арт-объект.



- А теперь давайте немножко об арт-стрит-искусстве поговорим. Чем оно отличается? Оно из 70-х годов прошлого века, да?! Я знаю, что вы очень любите авангард наших художников?!



- Очень, очень авангард! У нас сейчас очень в России вообще действует и окрепла, и почувствовала силы волна таких художников, мы называем это пост-граффити. Художники, которые в 90-е и в двухтысячные рисовали граффити. Иногда нелегально, но сейчас они создают очень актуальное, очень современное искусство и очень крутое! Они выставляются в Манеже, в Русском музее. Вот мы сейчас стали приходить и заполнять пустоту, этот вакуум, который существовал, и вот это граффити, да, граффити школа дала свои плоды и ребятам надоело рисовать на улицах, начали создавать холсты, скульптуры, инсталляции. Это очень серьезная и сильная волна. И мне очень нравится быть частью этой волны и наблюдать за своими коллегами.



- Вы хотели бы поработать как архитектор? Что-нибудь построить?



- Конечно, конечно, я уже потихоньку к этому приближаюсь и делаю частные дома, частные виллы. Я думаю, что в скором времени мы начнем реализовывать.



- То есть, вы хотите сказать, что стрит-арт - это такое ребячество, молодежное, что вы уходите в серьезные люди?



- Нет, на самом деле, стрит-арт - это очень крутой путь поэкспериментировать с формой. Даже, если вы посмотрите, то эти формы ко мне пришли из архитектуры, то есть из каких-то инженерных программ, и вот такая коллаборация и эксперимент всегда немножко освежает.



- Спасибо Вам большое!