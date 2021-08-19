Соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин.

К 1 сентября во Владимирской области педагоги получат премии в размере 5000 рублей. Об этом объявил Владимир Сипягин на коллегии департамента образования.«На поощрение воспитателей и учителей города и районы получат более 103,6 млн рублей. Кроме того, выделено свыше 17,2 млн рублей на премии педагогам из сфер школьного, дошкольного, дополнительного, среднего профессионального образования, организаций для детей-сирот и учреждений социального обслуживания населения», - уточнили в пресс-службе губернатора.Во время совещания глава региона также обратил внимание, что в регионе ликвидирована очередь в детские сады для детей старше трёх лет. Однако остаются очереди в ясли.Добавим, что 1 сентября откроются сразу две новые школы: в Камешково на 675 мест и в микрорайоне Коммунар - на 1100 мест. Началось строительство школы в Коврове на 1100 мест.