До конца сентября льготники могут выбрать, в каком виде они хотят получать социальные выплаты.

До конца сентября льготники могут выбрать, в каком виде они хотят получать социальные выплаты.Набор социальных услуг (НСУ) может предоставляться гражданам-льготникам в двух формах: в натуральном виде или в виде денежной суммы. Россияне, которым положены такие льготы, при желании могут ежегодно менять форму получения НСУ. Для этого необходимо написать заявление и направить его в ПФР. Изменить порядок социальных выплат можно, придя в МФЦ, на сайте ПФР или же через официальный портал госуслуг.Граждане, задумывающиеся о изменении формы получения НСУ, должны принять решение в начале осени, так как соответствующее заявление можно подать лишь до 1 октября. В Пенсионном фонде предупреждают, что подходить к этому решению нужно очень ответственно, так как в течение года изменить порядок будет уже невозможно. То есть если гражданин до 1 октября откажется от натуральной льготы в пользу денег, то в течение всего следующего года он не сможет получить бесплатную путевку, лекарства или оплату проезда.Также, как сообщил , осенью будут изменены социальные выплаты для некоторых категорий пенсионеров. Россияне, достигшие возраста 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии по старости в размере 6044,48 рубля. Эта сумма может быть еще больше, если пенсионер проживает в отдаленных регионах. Кроме того, доплату к пенсии смогут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы, а также граждане, прекратившие трудовые отношения или закрывшие ИП в мае этого года.В ноябре пересчету подвергнутся и доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также социальные выплаты некоторым работникам сферы угольной промышленности.