На портале Активный гражданин завершилось голосование по названию станции Большой кольцевой линии в районе Нагатинский Затон. Свое мнение высказали более 182 тысяч москвичей.

На портале "Активный гражданин" завершилось голосование по названию станции Большой кольцевой линии в районе Нагатинский Затон. Свое мнение высказали более 182 тысяч москвичей.Жители столицы отдали предпочтение варианту "Нагатинский Затон". За него проголосовали 46,89% пользователей проекта "Активный гражданин".Новая станция строится в 500 метрах от бывшей территории судостроительного завода, поэтому на голосовании был также вариант "Корабельная". Ему отдали предпочтение 27,20% голосовавших. А вариант "Речная" пришелся по душе 16,42% "активных граждан".Более двух тысяч пользователей предложили свои варианты. Среди них – "Москворечная", "Судостроительная", "Речные ворота", "Тихая гавань".Новая станция расположена на юго-восточном отрезке Большой кольцевой линии. Она откроется в 2022 году в составе участка "Нижегородская" — "Каширская".Большая кольцевая линия – один из крупнейших проектов развития метро в мире. Решение о строительстве нового пересадочного контура принял мэр Сергей Собянин в 2011 году.На большом метрокольце будет 31 станция, его длина – 70 километров. Оно сократит время в пути для пассажиров на 18-20 минут.С 2011 года новые станции метро в шаговой доступности получили почти четыре миллиона москвичей, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По его словам, по темпам строительства подземки сравниться с российской столицей могут только китайские города.За эти годы в столице было построено 173 километра линий метрополитена, 88 станций. Запущено Московское центральное кольцо и первые два Московских центральных диаметра.