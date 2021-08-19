Ведомство предложило отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

МВД России предложило упростить процедуру техосмотра путем отказа от некоторых обязательных проверок, сообщает в среду, 18 августа, Коммерсант со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.Ведомство предложило отказаться от следующего: проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста, а также замер уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.Также в МВД предложили не брать во внимание трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.В ведомстве полагают, что перечисленные изменения дадут возможность сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, так как это позволит им не использовать часть диагностического оборудования. Предложения обсуждаются с профессиональным сообществом, но конкретного документа пока нет.