Спиливают ивы в историческом центре Владимира. 19 августа коммунальщики начали удалять деревья на улице Ильича. Очевидцы стали интересоваться: зачем вырубать крепкие ивы? На что рабочие с

Спиливают ивы в историческом центре Владимира. 19 августа коммунальщики начали удалять деревья на улице Ильича. Очевидцы стали интересоваться: зачем вырубать крепкие ивы? На что рабочие с грузоподъемного крана крикнули: деревья наоборот в аварийном состоянии. Старые ветки угрожают пешеходам и транспорту. Ольга Куликова, жительница г. Владимира Они говорят: “А вот на вашу дорогую машину упадет ветка,