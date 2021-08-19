Ученые Шанхайского инженерного центра молекулярной терапии и разработки новых лекарств совместно с коллегами из химического факультета Нью-Йоркского университета описали еще одну молекулярную мишень для российского противовирусного препарата Арбидол (международное название – умифеновир) в структуре вируса SARS-CoV-2.

Ученые Шанхайского инженерного центра молекулярной терапии и разработки новых лекарств совместно с коллегами из химического факультета Нью-Йоркского университета описали еще одну молекулярную мишень для российского противовирусного препарата Арбидол (международное название – умифеновир) в структуре вируса SARS-CoV-2.Результаты труда в высокорейтинговом журнале Nanoscale Королевского химического общества Великобритании.Белок Mpro или «основная протеаза» – один из ключевых ферментов в жизненном цикле вируса. Он обеспечивает образование фермента РНК-полимеразы, которая непосредственно и создает новые копии генетического материала вируса. Блокирование Mpro приводит к полной остановке процесса размножения вируса SARS-CoV-2 в клетках. Именно поэтому он стал идеальной мишенью для разработки противовирусных препаратов.В исследовании ученые трижды провели моделирование молекулярной динамики для комплексов основной протеазы Mpro и потенциальных лекарств, которые оказывают определенное влияние на лечение COVID-19, чтобы изучить механизм их связывания. Среди этих лекарственных средств был и Арбидол, а точнее действующее вещество препарата – умифеновир. Выяснилось, что молекула Арбидола за счет своей структуры способна эффективно связываться с одним из участков белка Mpro, а бензольное кольцо молекулы проявляет сильный ингибирующий эффект на функционирование Mpro. Иными словами, Арбидол затормаживает репликацию, воспроизводство вируса.Полученные результаты особенно полезны для детального понимания механизмов взаимодействий лекарств и белка Mpro вирусов. Они послужат ценным руководством для разработки эффективных препаратов-ингибиторов размножения патогенов, вызывающих в том числе COVID-19.Ранее ученые из США, Австралии и Индии уже механизм действия Арбидола связанный с блокированием S-белка коронавируса. Арбидол связывается и стабилизируется на границе связывающего поверхностного S-белка вируса и рецептора клеток человека ACE2, тем самым блокируя проникновение патогена внутрь человеческой клетки.Одним из важнейших исследований российского препарата, проведенное по всем канонам доказательной медицины является двойное слепое плацебо-контролируемое исследование АРБИТР. Исследование проводилось в 2015-2019 годах и показало клиническую эффективность Арбидола. Результаты АРБИТРа в наиболее авторитетном рецензируемом медицинском журнале России «Терапевтический архив».В целом, с момента разработки Арбидола проведено более 120 доклинических и клинических исследований препарата, около трети из них – зарубежные (США, Австралия, Китай, Франция и др.).Препарат включен в новейшую версию по медикаментозной профилактике и лечению амбулаторно и в стационаре легких форм COVID-19. А это более 80% всех диагностируемых случаев. Министерство здравоохранения России также одобрило внесение изменений в инструкцию Арбидола, согласно которым препарат проявляет специфическую активность в отношении коронавируса. Обновленный документ, свидетельствующий об этом, опубликован в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).Национальная комиссия здравоохранения Китая включила умифеновир (действующее вещество Арбидола) в план лечения коронавирусной инфекции COVID-19 еще в конце 2019 года. Препарат и сейчас для лечения и профилактики коронавирусной инфекции.Российские и зарубежные ученые продолжают изучение существующих лекарственных средств, противостоящих SARS-CoV-2, а также самого коронавируса, чтобы сделать терапию более эффективной и разработать препараты, которые смогут противостоять вирусным угрозам в будущем.