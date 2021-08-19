Предположительно, один из участников аварии скрылся с места происшествия.

Во Владимирской области на 39 километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас» в результате ДТП погиб водитель «Шкоды Рапид». Трагедия произошла около 16.30 18 августа на объезде Судогды.По предварительной информации УМВД региона, 29-летняя девушка, управляя автомобилем «Мазда», выехала на встречку, где столкнулась с «немцем», за рулём которого находился 46-летний мужчина.В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 75-летняя пассажирка «Шкоды», водитель «Мазды» и 55-летняя женщина. Все были госпитализированы.При этом по сообщениям очевидцев в дорожно-транспортном происшествии участвовала ещё и фура.«Есть видео. Фуру нужно в розыск. На кадрах видно, что «Мазда», возвращаясь в свой ряд, столкнулась с грузовиком и её отбросило на встречку. Машина скрылась с места происшествия», - написал один из свидетелей вПолиция проверяет все обстоятельства произошедшего.