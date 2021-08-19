Злоумышленник, работавший охранником, похищал электродвигатели, чтобы извлекать из них медь.

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одной из организаций города Владимира, сообщил о пропаже с территории предприятия 11 электродвигателей от деревообрабатывающих станков. Причиненный ущерб составил 280 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в пункты приема сдавалась медь, которая входит в конструкцию похищенных станков. В дальнейшем по подозрению в причастности к хищению задержали 21-летнего жителя Суздальского района.Установлено, что фигурант, работавший охранником на предприятии, во время смен, когда за ним никто не наблюдал, выносил станки за территорию и распиливал их, чтобы извлечь медь. В дальнейшем демонтированные элементы он сдал в скупку, выручив 20 000 рублей.В содеянном молодой человек сознался и обязался возместить причиненный ущерб.Следственным отделом ОП №3 УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).