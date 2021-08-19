Актер Сергей Барышев много лет состоит в браке.

Актер Сергей Барышев много лет состоит в браке.Сергей Барышев известен благодаря роли в сериале "Тайныследствия". Актер много лет счастлив в браке с журналисткой ЕкатеринойКулешовой. Это вторая попытка знаменитости создать семью. Барышев уверен, что Кулешова – его настоящаялюбовь.Актер и журналистка познакомились в начале нулевых. Екатеринаприехала из Германии, чтобы взять у звезды "Тайн следствия" интервью.Сергея и Екатерину потянуло друг к другу. Страстный роман закончился свадьбой.В 2004-м Барышев и Кулешова не только расписались, но и обвенчались в храме.Перед лицом Всевышнего влюбленные обещали быть вместе и в горе, и в радости.После бракосочетания актер и журналистка задумались о детях.У Кулешовой уже подрастал наследник от прошлых отношений, между тем женщинахотела еще малыша. Мечты о пополнении в семье пришлось отложить в долгий ящик –у Екатерины обнаружили рак. Барышев во всем поддерживал избранницу. Актеротправил жену лечиться в Германию.Зарубежным медикам удалось добиться ремиссии. Кулешова иБарышев вновь задумались о детях. Вскоре Екатерина сообщила мужу радостнуюновость – она беременна.К сожалению, этому малышу не суждено было появиться на свет.Когда Екатерина носила ребенка под сердцем, у нее случился рецидив онкологии.Журналистке пришлось принимать препараты. Агрессивная терапия спровоцировалавыкидыш.Избранница актера была вне себя от горя. Кулешова предлагалазвезде сериала "Тайны следствия" развестись. Женщина верила, что Барышевеще сможет создать полноценную семью с другой. Сергей и слышать не хотел о расставании.Ради любимой он был стоек и надежен. Спустя время рак отступил. ЕкатеринаКулешова находится в ремиссии до сих пор.Спустя время судьба подбросила супругам новые испытания. Впробке у Сергея Барышева произошел конфликт с другим водителем. Звезду"Тайн следствия" страшно избили. К медикам актер попал с серьезнымповреждением позвоночника и тяжелым сотрясением мозга.Актер долго восстанавливался от травм, потерял работу. Всеэто время знаменитость во всем полагалась на избранницу.Сергей Барышев продолжает активно работать в кино. Впрошлом, 2020 году, у актера было сразу три премьеры. Вместе с супругойзвезда сериала "Тайны следствия" основала детский театр, гдезанимается с юными актерами.