Уже больше года в России действует Федеральный закон № 202-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ..

Уже больше года в России действует Федеральный закон № 202-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (вступил в силу 13 июля 2020 года).Федеральный закон № 202-ФЗ направлен на снижение административных барьеров для строительной отрасли на рынке недвижимости, а также упрощение процедуры регистрации прав для граждан. Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, то теперь за покупателя - участника долевого строительства, это может сделать застройщик, который в свою очередь, после внесения соответствующих сведений в государственный реестр недвижимости, вместе с ключами передает и выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности.По словам Михаила Сахарова, исполнительного директора ООО Специализированный застройщик «Владавторесурс», теперь Закон предоставил возможность застройщикам обращаться за государственной регистрацией права собственности участников долевого строительства, то есть за граждан или юридических лиц, без доверенности от них.На основании заявлений, поданных застройщиками с начала реализации Федерального закона № 202-ФЗ, Росреестр зарегистрировал права собственности участников долевого строительства в отношении 8 625 объектов недвижимости.Согласно статистике, новой нормой наиболее активно пользуются в Краснодарском крае и в Москве. В этих регионах за указанный период застройщиками было подано 3 772 и 2 482 заявлений соответственно.Как отмечает заместитель руководителя Управления Александр Киреев, в настоящее время количество таких заявлений, поданных во Владимирской области, незначительно. Вместе с тем, Управление ожидает увеличение объемов оказания данной услуги в связи с популяризацией среди членов бизнес-сообщества получения услуг Росреестра в электронном виде.Управление напоминает, что данные заявления могут быть поданы вэлектронном виде. Получить услугу можно посредством официального сайта Росреестра: https://rosreestr.gov.ru, путем заполнения соответствующего заявления и приложения к нему необходимых документов через сервис «Личный кабинет правообладателя».Управление Росреестра по Владимирской области также напоминает заявителям о необходимости наличия усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для возможности получения государственных услуг Росреестра в электронном виде. Например, УКЭП возможно получить в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области в кратчайшие сроки. Ознакомиться с порядком получения УКЭП возможно на сайте удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты: https://uc.kadastr.ru.