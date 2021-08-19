Сорок шестая школа в микрорайоне Коммунар построена. И 1 сентября откроет свои двери. Современный проект для хорошей и комфортной учебы. Например, просторная столовая может принять почти 400

Сорок шестая школа в микрорайоне Коммунар построена. И 1 сентября откроет свои двери. Современный проект для хорошей и комфортной учебы. Например, просторная столовая может принять почти 400 школьников только за одну перемену. Школьная столовая оснащена новейшим кухонным оборудованием, позволяющим готовить абсолютно все блюда школьного меню. Пароконвектоматы – большие пароварки. А это значит, еда будет полезной