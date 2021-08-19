Депутаты Заксобрания в Александрове. Это уже третий город, куда Владимир Киселёв и его команда приезжают с инспекцией дорожного ремонта. Ранее спикер и его замы посетили Вязники, Киржач и

Депутаты Заксобрания в Александрове. Это уже третий город, куда Владимир Киселёв и его команда приезжают с инспекцией дорожного ремонта. Ранее спикер и его замы посетили Вязники, Киржач и Ковров. Александровцам Владимир Киселёв привёз долгожданную новость: в областной бюджет на следующий год заложат 134 миллиона рублей на проектирование Северного объезда города. Подготовка к строительству дороги длится