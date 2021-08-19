Депутаты Заксобрания в Александрове. Это уже третий город, куда Владимир Киселёв и его команда приезжают с инспекцией дорожного ремонта. Ранее спикер и его замы посетили Вязники, Киржач и
<a href="https://33live.ru/novosti/19-08-2021-skver-lyzherollernaya-trassa-i-plany-na-dorozhnye-raboty-vladimir-kiselyov-pobyval-v-aleksandrove.html" target="_blank">Сквер, лыжероллерная трасса и планы на дорожные работы: Владимир Киселёв побывал в Александрове</a> - Депутаты Заксобрания в Александрове. Это уже третий город, куда Владимир Киселёв и его команда приезжают с инспекцией дорожного ремонта. Ранее спикер и его замы посетили Вязники, Киржач и
[url=https://33live.ru/novosti/19-08-2021-skver-lyzherollernaya-trassa-i-plany-na-dorozhnye-raboty-vladimir-kiselyov-pobyval-v-aleksandrove.html]Сквер, лыжероллерная трасса и планы на дорожные работы: Владимир Киселёв побывал в Александрове[/url] - Депутаты Заксобрания в Александрове. Это уже третий город, куда Владимир Киселёв и его команда приезжают с инспекцией дорожного ремонта. Ранее спикер и его замы посетили Вязники, Киржач и