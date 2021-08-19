19.08.2021

2021-08-19 08:35:04

Смотрите Вести в 9 утра: Сегодня Яблочный Спас

Начните утро с нами!



Долгострой.



Бесконечная история. Когда дольщики жилого комплекса "Дуброва парк" смогут наконец въехать в свои квартиры?



Деревенский Гран-При.



Конкурс "Самая красивая деревня" в разгаре. Чем попытались удивить жюри в Киржачском районе?



Яблочный Спас



Как испечь яблочный пирог Марины Цветаевой