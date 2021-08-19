На Ленинградском проспекте в Москве построят новый ледовый дворец ЦСКА. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

На Ленинградском проспекте в Москве построят новый ледовый дворец ЦСКА. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.Он напомнил о продолжении развития спортивного кластера в "Лужниках", пространства для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновлении конноспортивного комплекса "Битца"."На Ленинградском проспекте будет новый ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мневниковской пойме", – сообщил градоначальник.Собянин назвал занятия спортом лучшим способом поднять настроение и лекарством от болезней. Он отметил, что даже в непростые времена московские спортсмены участвуют в международных соревнованиях, а все жители города могут заниматься в спортшколах, ФОКах и парках.По его словам, развитие массового и профессионального спорта – приоритетная задача для Москвы. Собянин отметил, что за последнее 10 лет в столице появилось более 140 новых спортивных сооружений. Эта инфраструктура востребована москвичами всех возрастов, добавил он.Ранее столичный градоначальник сообщения в СМИ о застройке домашнего стадиона футбольного клуба "Локомотив" жильем. Он напомнил, что в городе возрождают старые и строят новые спортивные арены.