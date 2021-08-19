В скором времени городская среда в шести районах СЗАО станет еще более комфортной и уютной.

В скором времени городская среда в шести районах СЗАО станет еще более комфортной и уютной.Московские власти прикладывает значительные усилия, чтобы обеспечить жителей и гостей столицы комфортной и качественной городской средой. Благоустройство активно проводится во всех районах столичного региона. Мэр Москвы Сергей Собянин представил в личном блоге основные проекты развития шести районах СЗАО. В скором времени там появятся новые зоны для отдыха и прогулок.Специалисты приводят в порядок бульварные зоны, связывающие 4, 5, 6 и 7 микрорайоны Митино. Вдоль тропинок высаживают газоны с цветниками и деревьями. Также там установят 500 новых светильников. В районе обустроят экотропу, а велодорожку продлят до парка "Митино". Будут обновлены 28 детских и спортивных площадок, а также зоны для панна-футбола и настольных игр. Для повышения доступности станций МЦД-2 "Волоколамская" и "Пенягино" проложены новые дорожки.Продолжается благоустройство скверов в районе Строгино. Территории от ул. Маршала Катукова, д. 6, к. 2 до Строгинского бульвара, д. 5 и от Строгинского бульвара, д. 4 до ул. Таллинской, д. 7 являются не только местами отдыха, но и основными путями к метро и новому культурному центру "Строгино". На площади 4 га появятся новые газоны и малые архитектурные формы. Спортивные зоны порадуют любителей активного отдыха. Для малышей откроют современные детские площадки. Также здесь будут обустроены велодорожки.В районе Северное Тушино уже обустроили прогулочную зону бульвара на Туристской улице. Она связывает жителей 3 и 5 микрорайонов со станцией метро "Сходненская". Здесь появилась детская музыкальная площадка. Территорию украсили многочисленные деревья и кустарники различных пород.В Хорошево-Мневниках приводят в порядок сквер по ул. Берзарина и пешеходную зону между дворовыми территориями. Здесь обустроят маршруты до метро, детские площадки, скейт-парк и зону для выгула животных. Появится парковка на 150 машин. Украшением сквера станет новый фонтан.Власти намерены благоустроить парк около театра "Гжель" в районе Покровское-Стрешнево. Многие поколения москвичей любят отдыхать в этом старом сквере. Здесь обновят зеленые насаждения, высадят живую изгородь. Для детей обустроят игровую площадку, для ребят постарше – зону воркаута. На площади перед входом в театр уже установлены качели.Еще два проекта благоустройства реализуются в Щукино. Специалисты обновляют парк в районе улиц Маршала Бирюзова и Расплетина. Лесной массив должен соответствовать экологическим требованиям. Здесь прокладывают дорожки из песка и гравия. Кроме того, будет приведен в порядок сквер у кинотеатра "Юность". Планировку территории вокруг памятника танку Т-34 необходимо привести в соответствие с реальными маршрутами жителей. Рядом с памятным знаком в честь Маршала Рыбалко уже установили амфитеатр. В итоге будет создана единая пешеходная зона, связывающая станцию МЦК "Панфиловская" со станцией метро "Октябрьское Поле".