Приняты решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранных граждан, участников конфликта около станции метро Кузьминки, и сокращения срока их пребывания на территории РФ...

«Продолжается работа по депортации за пределы РФ иностранных граждан, участников конфликта около станции метро Кузьминки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Ранее в отношении 87 иностранных граждан судебными органами были вынесены решения о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде административных арестов сроком на 15 суток. Приняты решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении указанных иностранных граждан и сокращения срока их пребывания на территории РФ. По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве сроком на 90 суток.Кроме того, в отношении восьмерых граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».На сегодняшний день депортировано уже 46 иностранных граждан.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве