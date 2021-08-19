Звезде советского кино, Галине Польских, сейчас 81 год. Несмотря на непростую судьбу, она все еще верит в лучшее и мечтает о большой роли.

Звезде советского кино, Галине Польских, сейчас 81 год. Несмотря на непростую судьбу, она все еще верит в лучшее и мечтает о большой роли.В восемь лет Галина Александровна осталась без родителей. Соседи помогли девочке и отыскали ее бабушку, которая жила в деревне. Актриса как-то рассказывала, что именно из-за родственницы пошла в театральное училище. Ей казалось, что профессия может принести деньги, которые были так необходимы.В 1964 году Галина Польских окончила ВГИК. Первая ее роль случилась еще раньше. За свою карьеру артистка сыграла более 150 ролей в кино. Среди ее работ есть и такие значимые, как "Я шагаю по Москве", "Гонки по вертикали" и многие другие. Многие зрители помнят ее как исключительно положительную девушку. Именно такие образы доставались звезде в кино.Однако в личной жизни артистки все было намного сложнее. В первый раз она вышла замуж за студента ВГИКа. У них родилась дочь, но мужчина скончался, когда ей было пять лет. Второй брак Галины Польских, как она утверждает, был случайным. У нее случился курортный роман, который завершился беременностью. Через год они развелись. Больше актриса не была замужем.Младшая наследница знаменитости переехала в Бейрут из-за своего спутника жизни. У нее родился сын Филипп. В подростковом возрасте его воспитанием занялась знаменитая бабушка. В 19 лет она подарила любимому внуку мотоцикл. Через некоторое время он попал в страшную аварию, которая сделала его человеком с ограниченными возможностями здоровья. К счастью, сейчас Филипп живет практически полной жизнью и занимается разработкой протезов для спортсменов.