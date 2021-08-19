На сегодняшний перекладка теплосетей во Владимире проводятся еще на 19 участках.

Владимирский филиал «Т Плюс» завершил реконструкцию разводящей тепловой сети по улице Благонравова. Согласно проекта на данном участке заменили 561 м трубопровода в однотрубном исчислении. Стоимость работ составила 6,11 млн рублей без учета НДС.Отметим, что за время реконструкции горячее водоснабжение отключалось на срок не более суток. Все мероприятия направлены на повышение качества горячего водоснабжения и отопления для жителей Владимира.Новыесетибылипереложеныбесканальнымспособом прокладки, сприменениемсовременныхтрубв пенополиуретановой изоляциисгарантийнымсрокомэксплуатации 25 лет. Система дистанционного контроляпозволит удаленноследитьзасостоянием трубопроводов иоперативнополучатьданныеовозможныхнеисправностях.После завершения реконструкции восстановлено порядка 256 м² газонов, около 78 м2 тротуаров и 715 м2 дорог.На сегодняшний перекладка теплосетей во Владимире проводятся еще на 19 участках, полностью завершены работы на ул. Егорова, Комиссарова, Василисина, Сперанского, Мира.В рамках программы «Re: Конструкция 2021» специалисты филиала «Т Плюс» заменят порядка 20 км на эти цели будет направлено 450 млн рублей.