Певица МакSим два месяца была на грани жизни и смерти. Вся страна с замиранием сердца следила за развитием событий.

Певица МакSим два месяца была на грани жизни и смерти. Вся страна с замиранием сердца следила за развитием событий.К счастью, артистка вышла из комы. На прошлой неделе знаменитость вернулась домой к семье и маленьким дочкам. В личном блоге звезда публикует лишь снимки букетов, которые ей присылают фанаты и коллеги. Она счастлива наконец оказаться рядом с любимыми людьми, но пока не готова полностью вернуться к активной жизни – ей предстоит длительное восстановление.Пока поклонники гадают, как же выглядит певица после болезни, издание "Дни.ру" предлагает своим читателям пройти тест на знание фактов из биографии МакSим. Например, вы знали, что после переезда в Москву из Татарстана начинающая артистка восемь дней жила на вокзале? Юная певица спала, сидя за столом в пельменной, и пряталась от милиции.Жмите на кнопку ниже, чтобы узнать, как хорошо вы знакомы с творчеством и личной жизнью МакSим. Не забудьте поделиться результатом в комментариях и отправить тест друзьям. Удачи!