Майя Кристалинская прожила всего 53 года. Ее голосом восхищались миллионы. Однако несмотря на успех и славу певица не смогла обрести женского счастья.

Майя Кристалинская прожила всего 53 года. Ее голосом восхищались миллионы. Однако несмотря на успех и славу певица не смогла обрести женского счастья.Майя росла одаренной девочкой. В детстве всего за день она сама сумела научиться играть на подаренной губной гармошке. Кристалинская окончила МАИ и некоторое время после вуза трудилась по специальности вконструкторских бюро инженером.Но любовь к музыке всегда была в ее сердце. Девушка выступала всамодеятельности, на институтских вечерах, в Центральном доме работниковискусств. Там ее заметил композитор и дирижер Юрий Саульский. Он позвал молодую иполнительницу выступать с его коллективом.После этого карьераМайи Кристалинской на эстраде пошла в гору. Артистка записывала песни к фильмам, ездила с гастролями по стране. Кстати, именно она стала первой исполнительницей песни АлександрыПахмутовой "Нежность".А вот женское счастье у знаменитости не складывалось. Первым ее мужем стал будущий писатель-сатирик Аркадий Арканов. Родители молодоженов были против их скорого союза. И действительно данный брак прожил всего лишь около года. Супруг бросил Майю Кристалинскую. Знакомые певицы рассказывали, что она любила его до потери пульса.В 29 лет артистке поставили ужасный диагноз –лимфогранулематоз. Медики запретили звезде напрягать голосовые связки. Для нее это стало настоящим ударом. Онкоклетки в лимфоузлах исполнительнице разрушали с помощью лучевойтерапии. На ее шее навсегда остались следы от ожогов. Именно поэтому певица ст ала появляться на публике только в шарфиках. Мало кто знал причину "любви" звезды к этому аксессуару.Болезнь сдала свои позиции, но начала рушиться карьера Майи Кристалинской. Тогдашнее руководство Гостелерадио посчитало, что артистка с экранов "пропагандирует грусть". Вскоре певица вышла замуж во второй раз – за архитектора Эдуарда Барклая. Мужчина давно был ее поклонником. К сожалению, после восьми счастливых совместных лет вместе супруг звезды умер от инсульта, случившегося нафоне диабета. Ему было 59 лет.Этого удара судьбы Майя Кристалинская не выдержала. Женщина только и мечтала о том, что чтобы скорее воссоединиться с мужем на том свете. Детей у нее не было. Вскоре знаменитости не стало. Певица ушла из жизни всего в 53 года.