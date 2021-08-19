В тушении пожара участвовали 23 человека.

В 11-52 в Доброграде на улице Берёзовой загорелся частный жилой дом. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.По прибытии сотрудников МЧС наблюдалось горение кровли банного комплекса. Пожарные не дали огню распространиться на всё здание и потушили пламя на площади 225 квадратных метров.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, погибших и пострадавших нет.На выезд привлекалось 5 единиц техники и 17 человек личного состава спасательного ведомства, а также от ЧПО «Аскона» - единица техники и 4 человека.Дознаватели выясняют причину пожара.