Протяжённость новых коммуникаций составляет 15,4 километра.

В Киржачском районе запущен межпоселковый газопровод «Ельцы-Дубровка-Василёво-Горка-Рязанки». К нему планируют подключить более 650 домовладений и две котельные. Они будут отапливать детский сад, школу, амбулаторию, жилые дома, коммерческие предприятия.Протяжённость новых коммуникаций составляет 15,4 километра. Длина распределительных сетей составила более 16 километров. Средства на строительство появились за счёт средств к тарифу АО «Газпром газораспределение Владимир» в размере 29,5 млн рублей.Как пояснили в Белом доме, чтобы подвести газ к дому жители могут воспользоваться региональной субсидией.«На 2021 год на эти цели заложено почти 142 млн рублей. Уже предоставлено более 62 млн рублей для газификации 1026 домовладений. В бюджете на 2022-2023 годы предусмотрено 115 млн рублей», - уточнили в администрации Владимирской области.Для бесплатного подведения голубого топлива к жилью владимирцам рекомендуют обращаться в «Газпром». Номер телефона для справок: 8-(800) 250-22-94.