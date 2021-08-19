19.08.2021

2021-08-19 13:30:06

В Кольчугине пенсионерка осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью своего пьяного сына

Кольчугинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 59-летней местной жительницы.



Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.



В суде установлено, что 15 марта 2021 года во время пьяной ссоры сын потребовал от матери деньги для приобретения спиртного, а на её отказ их дать ударил её несколько раз рукой по голове. В ответ на его действия обвиняемая ножом нанесла ему один удар в область левого бедра, после чего сын ушёл в ванную комнату, где потерял сознание. По заключению эксперта у потерпевшего обнаружено колото-резанное ранение левого бедра с повреждением сосудистого пучка (глубокой бедренной артерии и глубокой бедерной вены).



Обвиняемая в суде вину в совершении преступления не признала, дала показания о том, что потерпевший сам себе нанёс ножевое ранение. Однако совокупность представленных стороной государственного обвинения и изученных судом доказательств явилась достаточной для вывода суда о виновности подсудимой в предъявленном ей обвинении, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.



С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.



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