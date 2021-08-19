Свою вину она не признала.

В городе Кольчугино городской суд приговорил к году колонии 59-летнюю женщину, которая пыталась зарезать сына.По версии следствия 15 марта между обвиняемой и жертвой произошла пьяная ссора, в ходе которой мужчина потребовал дать ему денег на выпивку. Получив отказ, он избил мать.«Она схватилась за нож, и нанесла в ответ удар ножом в левое бедро. Уйдя в ванную, пострадавший потерял сознание», - рассказали об инциденте в прокуратуре Владимирской области.Медики установили, что потерпевший получил колото-резаное ранение бедра с повреждением бедренной артерии и бедренной вены.Свою вину жительница Кольчугино не признала. Мать заявила, что сын сам нанёс себе повреждение.Суд не поверил подозреваемой и признал виновной в нанесении тяжких телесных травм.