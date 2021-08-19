Суммарный ущерб, причиненный собственникам, составил более 62 000 рублей.

В июле текущего года в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило несколько сообщений о хищении имущества с дачных участков, расположенных вблизи районного центра. В каждом из случаев заявители сообщали о пропаже электрических и строительных инструментов.Суммарный ущерб, причиненный собственникам, составил более 62 000 рублей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению имущественных преступлений был задержан 48-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что проникал в помещения, взламывая входные двери и окна. Имущество он похищал с целью дальнейшей реализации.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант находится под стражей.Часть похищенного имущества возвращена владельцам.