Ущерб составил 300 тысяч рублей.

В Коврове возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку 12 сосен. Преступление выявлено в ходе проверки местного лесничества.«В Ивановском участковом лесничестве неустановленное лицо вырубило 21,5 кубический метр защитного леса. Разрешительные документы не выдавались, ущерб бюджету составил около 300 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Материалы проверки были направлены для решения вопроса об уголовном преследовании злоумышленников. В результате возбуждено дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.Ход и результаты находятся на контроле городской прокуратуры.