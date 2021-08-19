В Меленковской ЦРБ умер годовалый малыш, за его жизнь боролись медики несколько дней. В больницу он поступил 15 августа. По информации нашего источника, ребенок каким-то образом оказался в

В Меленковской ЦРБ умер годовалый малыш, за его жизнь боролись медики несколько дней. В больницу он поступил 15 августа. По информации нашего источника, ребенок каким-то образом оказался в искусственном пруду на дачном участке и начал тонуть, его вытащили и отвезли в медучреждение, где он скончался. Детский омбудсмен Юлия Раснянская подтвердила факт трагедии, но обошлась без