Фиктивные публичные слушания? Жители улицы Зеленой микрорайона Коммунар получили ответ из администрации. Ещё на приёме у заместителя главы они оставили письменное обращение, чтобы узнать:

Фиктивные публичные слушания? Жители улицы Зеленой микрорайона Коммунар получили ответ из администрации. Ещё на приёме у заместителя главы они оставили письменное обращение, чтобы узнать: на каких основаниях рядом с их домами будет строиться многоэтажка? И спрашивали ли мнение людей при проектировании? На личной встрече заместитель главы Сергей Сысуев не смог это прокомментировать. Спустя две недели