Полиция проводит проверку.

В Муроме 70 вкладчиков кредитно-потребительского кооператива лишились своих денег. Об этом рассказали наши коллеги изНа улице Московской, в доме №22, где ранее располагался КПК, вместо офиса солидной компании остались пустые помещения. Дверь закрыта, вывеска - исчезла.Руководители финансовой организации заверяли вкладчиков, что средства застрахованы. Как выяснилось, страховка оформлялась через небольшие частные фирмы.Муромская полиция уже приняла два заявления от членов кооператива, которые лишились 150 и 300 тысяч рублей. Проводится доследственная проверка, по результатам которой МВД примет процессуальное решение.Возврат средств пайщикам может затянуться на годы.