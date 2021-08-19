Работу аферистов пресекла местная прокуратура.

После исков Муромской горпрокуратуры суд заблокировал три сайта через которые продавались газовые счётчики с магнитом.Портал торговал модернизированными приборами учёта, предназначенными для снижения показателей, а также узлами с пультом управления и возможностью переключения в режим пониженного потребления. Также ресурс предлагал приобрести магниты для счётчиков воды и света.«Прокурор направил в суд три иска. По результатам их рассмотрения требования удовлетворены. Доступ к страницам ограничен», - подчеркнули в прокуратуре Владимирской области.