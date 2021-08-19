Новое назначение в собинской прокуратуре. Собинским межрайонным прокурором назначен старший советник юстиции Иван Викторович Лазыкин. Известно, что он родился в 1982 году в поселке

Новое назначение в собинской прокуратуре. Собинским межрайонным прокурором назначен старший советник юстиции Иван Викторович Лазыкин. Известно, что он родился в 1982 году в поселке Лопатинский Московской области. В прокуратуре он работает с 2003 года, занимал должности старшего следователя, а затем и помощника Воскресенского городского прокурора Московской области, заместителя Луховицкого городского прокурора, первого заместителя Коломенского городского