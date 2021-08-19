Подросток кулаками решил выбить долг из взрослого мужчины. Жуткая история произошла в ночь на 16 августа в Судогодском районе. По версии следствия, 17-летний парень в состоянии алкогольного

Подросток кулаками решил выбить долг из взрослого мужчины. Жуткая история произошла в ночь на 16 августа в Судогодском районе. По версии следствия, 17-летний парень в состоянии алкогольного опьянения приехал к своему 42-летнему знакомому, чтобы потребовать вернуть долг 47,5 тысяч рублей. Видимо, разговор между людьми не заладился и подросток накинулся на мужчину. На фоне внезапно возникших