Сумма долга составляла 47,5 тысяч рублей.

В Судогодском районе 17-летний парень до смерти забил своего 42-летнего должника. Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту убийства по неосторожности.По версии следствия, в ночь с 15 на 16 августа пьяный малолетний агрессор приехал к дому своего знакомого, чтобы потребовать вернуть долг в размере 47,5 тысяч рублей. Началась драка.«Подросток нанёс мужчине удары руками и ногами по телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Свою вину в убийстве подозреваемый пока не признал», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской областиРешается вопрос об аресте душегуба. Расследование продолжается.