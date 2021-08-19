Его труп достали из озера Качкар.

Неосторожное поведение у воды привело к трагедии в городе Вязники.18 августа в МЧС по Владимирской области поступило сообщение, что на контроле полиции находятся поиски жителя Вязников, пропавшего в период с 15 на 16 августа. Мужчина рыбачил вместе с товарищем на берегу Клязьмы. Досуг сопровождался употреблением спиртного.К возможному месту происшествия выехали местные чиновники и сотрудники городской спасательной станции.«Утром 19 августа тело погибшего 1977 года рождения найдено рыбаками в озере Качкар возле деревни Олтушево. Спасатели подняли труп на поверхность и передали полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются», - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Ранее мы сообщали, что с начала года в регионе утонули уже 36 человек. Житель Вязников стал 37-ым. Днём ранее во Владимире