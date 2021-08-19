19.08.2021

2021-08-19 08:05:05

Вертолетная площадка Областной детской клинической больницы приняла первую воздушную скорую

16-летнего подростка с тяжелой травмой доставили в клинику Рошаля.



Несмотря на то, что площадка еще не введена в эксплуатацию, диспетчер санавиации дал разрешение на посадку вертолета, поскольку ситуация требовала безотлагательных мер. Вместе с тем вертолетная площадка уже полностью готова. Ее ведение в эксплуатацию – вопрос ближайших дней. ((Досье))Во Владимире это уже вторая площадка, построенная для нужд владимирской санавиации в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас прорабатывается вопрос строительства третьей , в перспективе они появятся будут построены и в других городах и районах области. Сообщает департамент здравоохранения.