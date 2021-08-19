В полицию обратились сразу несколько представителей сетевых магазинов. За несколько часов неизвестный зашел в пять торговых точек и украл дорогое спиртное. Сумма ущерба составила 60 тысяч

В полицию обратились сразу несколько представителей сетевых магазинов. За несколько часов неизвестный зашел в пять торговых точек и украл дорогое спиртное. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. По данным УМВД, оперативники установили автомобиль злоумышленника, однако его вор арендовал. Но задержать любителя элитного алкоголя все равно получилось. Им оказался 28-летний житель Москвы. Свой поступок он объяснил