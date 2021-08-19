19.08.2021

2021-08-19 11:20:05

Владимирпассажиртранс выплатил 400 тысяч рублей за ущерб при столкновении с троллейбусом во Владимире

Мужчина, пострадавший при ДТП, обратился в суд с исковым заявление о возмещении морального вреда.



Приняв во внимание все обстоятельства произошедшего, суд постановил виновному в аварии владимирскому перевозчику возместить пострадавшему причиненный моральный вред в размере 400 000 рублей.



Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района города Владимира. Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и разъяснил должнику последствия неуплаты долга, сообщила, пресс-служба УФССП России по Владимирской области .



Организация-должник в кратчайшие сроки в добровольном порядке погасила долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.