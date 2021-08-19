Во Владимире 22 августа состоится акция «Венок славы Александра Невского», посвящённая 800-летию со дня рождения великого князя. Дневная программа запланирована на открытом воздухе. В парке ..

Во Владимире 22 августа состоится акция «Венок славы Александра Невского», посвящённая 800-летию со дня рождения великого князя.Дневная программа запланирована на открытом воздухе. В парке имени Пушкина развернут интерактивные площадки, ремесленную слободу, пройдут концерты и кинопоказы.«Гости праздника смогут посмотреть знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Одним из основных событий акции станет фестиваль исторических реконструкций. Для зрителей воссоздадут события эпохи правления полководца», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Для посещения мероприятий в парке необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса(ПЦР-тест или сертификат вакцинации), а также защитную маску и перчатки.В 19:00 на сцене областного Дворца культуры и искусства начнётся опера композитора Александра Чайковского «Хроники. Александр Невский», написанная к юбилею правителя. Её исполнят Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, а также сводный коллектив с участием певцов Камерного хора Московской консерватории, Камерного хора Академии хорового искусства имени В.С.Попова, хора Центрального пограничного ансамбля ФСБ, Тульского хора, Владимирского камерного хора Центра классической музыки.Пригласительные можно получить бесплатно в кассе ОДКИ. Телефон для справок: 8-(4922) 54-38-88.