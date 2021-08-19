Во Владимире на улице Ильича вырубят четыре ивы. Деревья являются аварийными. Мэрия приводит в порядок землю, где несколько лет назад снесли сгоревшие руины дома дореволюционной ..

Во Владимире на улице Ильича вырубят четыре ивы. Деревья являются аварийными. Мэрия приводит в порядок землю, где несколько лет назад снесли сгоревшие руины дома дореволюционной постройки.Решение о спиле принято городским управлением по охране объектов окружающей среды на основании заявки жителей и акта обследования.Под что отдадут освободившийся участок земли – пока неизвестно. Решение будет принято после завершения благоустройства.