Деревья признаны аварийными.

Во Владимире на улице Ильича вырубят четыре ивы. Деревья являются аварийными. Мэрия приводит в порядок землю, где несколько лет назад снесли сгоревшие руины дома дореволюционной постройки.Решение о спиле принято городским управлением по охране объектов окружающей среды на основании заявок жителей и акта обследования. Горожане сетовали, что из-за опасных деревьев уже пострадали несколько автомобилей.Что появится на освободившемся участке земли – пока неизвестно. Решение будет принято после завершения благоустройства территории.