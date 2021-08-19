Ввести объекты в эксплуатацию планируется в начале октября.

Во Владимире на аварийных перекрёстках за 4 млн рублей установят новые светофоры. «Трёхглазые» появятся на перекрёстке между улицами Добросельской и Егорова, а также на повороте от Судогодского шоссе в сторону Ладоги.По замыслу чиновников регулирование движения позволит снизить количество ДТП на участках дорог.Лоты уже размещены на госзакупках. Заявки на принимаются до 24 августа. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в начале октября.