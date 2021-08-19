Уже разработаны проекты планировки территорий.

Мэрия Владимира подготовила 13 проектов планировки территорий, шесть из которых уже утверждены. Об этом власти рассказали депутатам горсовета на заседании профильного комитета.На разработку проектов потрачено около 2,7 млн рублей из городского бюджета. Из областной казны выделено еще 11 млн.Среди принятых: проект планировки участков для многодетных в Юрьевце, а также отрезка от улицы Малая Уваровская до Ковергинской в деревне Уварово. Здесь планируют построить дороги.В планах чиновников застроить землю между улицами Горького, Белоконской, Мира, Студенческой и проспектом Строителей. На пустырях возведут Дворец спорта, четыре новостройки, четыре детских сада, школу, гостиницу, магазины и многоуровневый паркинг.Готов проект под строительство «Леруа Мерлен». Магазин намерены возвести за гипермаркетом «Глобус».В парке «Дружба» появится круглогодичная лыжероллерная трасса. Мэрия Владимира уже готовит документы на землю.Также планируется отреставрировать кинотеатр «Художественный» и «Клуб на Дворянской».