За высокое звание борются 119 населённых пунктов.

Во Владимирской области за звание «Самая красивая деревня» и 200 тысяч рублей поборются 119 населённых пунктов. Конкурс проходит в седьмой раз. С 20 августа на проекта стартует интернет-голосование. Победитель получит приз зрительских симпатий.До конца августа члены оргкомитета конкурса посетят все заявившиеся населённые пункты и выберут лучших. На днях организаторы посетили три деревни Киржачского района: Песьяне, Дворищи и Мелёжу.Заявки на участие принимались от сёл, посёлков и деревень, в которых проживает не более 3 500 человек. Они распределены по трём номинациям:- до 150 жителей;- от 150 до 1000;- от 1000 до 3500.В 2020 году призовой фонд составлял 1,2 млн рублей. В 2021 году он будет увеличен. Гран-при - 200 тысяч рублей, победители в категории получат по 100 тысяч, вторые и третьи места по 50 и 30.Для победы важно наличие и состояние историко-культурных достопримечательностей, эстетичность населённого пункта и его окрестностей, активность селян, развитие сельского хозяйства, культурные мероприятия, спортивная инфраструктура.Напомним, что ранее победителями конкурса становились:2015 год - село Чамерево;2016 - сёла Бутылицы и Архангел;2017 - деревня Вежболово;2018 - деревня Берково;2019 - село Усолье;2020 - село Клязьминский Городок.