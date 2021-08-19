По данным владимирского Гидрометцентра 19 и 20 августа в регионе ожидаются дожди с грозами. Добавит ненастья жителям области грозовой проходящий грозовой фронт. Осадки будут сопровождаться

По данным владимирского Гидрометцентра 19 и 20 августа в регионе ожидаются дожди с грозами. Добавит ненастья жителям области грозовой проходящий грозовой фронт. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Его порывы могут достигать 20 м/с. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушением в работе